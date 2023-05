Il giovane scrittore, filosofo, pianista e poeta Stefano Chiesa (classe 1990) ha appena realizzato l’opera “Aforismi esistenziali” (Edizioni Helicon), nella collana “Organze”, diretta dall’illustre Cav. Marina Pratici, con prefazione della Dott.ssa Cristiana Vettori.

Il sottotitolo del libro recita: “Vita e morte, amore, arte, pianoforte”. L’autore dichiara espressamente di essere partito – come premesse – dall’“Esistenzialismo” di Sartre e Jaspers. Se, nei loro scritti, questi intellettuali hanno messo in luce le sofferenze e le negatività della vita, Stefano Chiesa tenta – con i suoi 174 Aforismi – di trovare un “antidoto” alla crudezza che la stessa ci pone innanzi; e lo fa, conferendo massima dignità alle arti (pittura e scultura, in particolare) ed alla musica del pianoforte.

Il libro è un elogio della bellezza, intesa sia in senso contemplativo, sia secondo un approccio passionale. Una continua ricerca di amore caratterizza il testo, che si configura, in definitiva, come desiderio di speranza e “fiducia” in ciò che le arti e la musica del pianoforte possono offrire.

Stefano Chiesa

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia