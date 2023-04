Spazio Cinema Anteo di Milano, porta in sala l’11 aprile alle 19.30 «Primadonna», di Marta Savina, con Claudia Gusmano e Fabrizio Ferracane.

In sala, a fine proiezione, l’incontro con Diana De Marchi, Presedente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano; Paola Bocci, Consigliera della Regione Lombardia; Paola Maraone, psicologa di Molce Atelier, Moreno Zani produttore del film per Tenderstories e, in collegamento, i protagonisti Claudia Gusmano e Fabrizio Ferracane.

Il Film:

Sicilia, anni Sessanta. Lia ha 21 anni, va a lavorare la terra con il padre, anche se lei è “femmina” e dovrebbe stare a casa a prendersi cura delle faccende domestiche con la madre.

Lia è bella, caparbia e riservata, ma sa il fatto suo. Il suo sguardo fiero e sfuggente attira le attenzioni del giovane Lorenzo Musicò, figlio del boss del paese.

Quando lo rifiuta, l’ira di Lorenzo non tarda a scatenarsi e il ragazzo si prende con la forza quello che reputa di sua proprietà. Ma Lia fa ciò che nessuno si aspetterebbe mai: rifiuta il matrimonio riparatore e trascina Lorenzo, e i suoi complici, in tribunale.

Molce Atelier – Sartoria terapeutica ETS è un’associazione nata da un bando del Comune di Milano cofinanziato dalla Comunità europea nel 2021.

Si rivolge alle donne vittime di violenze, in condizioni di fragilità e insicurezza, con l’obiettivo di promuovere l’autonomia femminile – anche economica – attraverso l’apprendimento di un mestiere; favorire l’empowerment e la riabilitazione.

Produzione, distribuzione e vendita delle collezioni e dei capi prodotti per conto terzi creano un sistema di economia circolare positivo, sia in chiave culturale che economica. Molce Atelier fa parte di Ethicarei, filiera produttiva etica garantita da World Fair Trade Organization. Per maggior informazioni: www.molceatelier.it

