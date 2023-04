Comico e tragico il racconto della vita del più grande attore e autore del Seicento francese: il figlio di un tappezziere parigino, nato con il nome di Jean-Baptiste Poquelin, ma diventato immortale con il suo nome d’arte, Molière.

Alessio Boni e Alessandro Quarta i protagonista sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano dal 12 al 23 Aprile con: L’uomo che oscurò il Re Sole Vita di Molière

La sua epoca permise di fare grandi affreschi del suo tempo, della società parigina e di corte, affreschi infarciti di critiche feroci a molte delle più potenti lobby del tempo: ridicole e potentissime signore da salotto, mercanti vecchi e avidi, filosofi, nobili cortigiani falsi corrotti e ipocriti, preti farisei, e soprattutto dottori arroganti e incapaci.

Molière non ha un titolo aristocratico, ma si forma studiando, con applicazione e una gran voglia di sporcarsi le mani.

Condivide lo stesso destino famigliare di William Shakespeare, Galileo Galilei, Miguel de Cervantes, tutti umili figli di uomini e donne del popolo, bottegai, musicisti, spesso totalmente squattrinati: una rivoluzione grande, che improvvisamente permette a chiunque – non solo a nobili e religiosi – di diventare “qualcuno”.

Ma il nostro Jean Baptiste Poquelin è molto più di qualcuno.

Diventa amico intimo del re, e non un re qualunque: Luigi XIV, meglio noto come il Re Sole, uno dei sovrani più famosi di tutta la storia, eppure – come fama e immortalità – infinitamente più piccolo di questo figlio di un tappezziere, capace, con la sua arte scenica e la sua coraggiosa, costante denuncia, di oscurare anche il Sole.

Un racconto teatrale per voce e musica, una doppia narrazione intrecciata per raccontare vita, disavventure e morte di Molière insieme ai suoi dèmoni e al suo teatro, tutto d’un fiato. Come una strepitosa lunghissima e tragicomica storia d’amore, ardore

e passione.

Info e biglietteria www.teatrofrancoparenti.it da 18 a 38 euro

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

Durata spettacolo: 120 minuti

