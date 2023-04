La bambola è stata inserita all’interno della linea Barbie Fashionistas, per consentire a sempre più bambini e bambine di trovare una bambola Barbie che li rappresenti

La bambola che rappresenta il maggior numero di diversità sul mercato è orgogliosa di svelare la prima bambola Barbie con sindrome di Down insieme alle ambasciatrici europee, la modella britannica Ellie Goldstein, la City Counselor e scrittrice francese, Éléonore Laloux, e la modella e influencer olandese, Enya.

Per progettare la bambola, disponibile in tutto il mondo dal 25 aprile, il brand Barbie ha lavorato a stretto contatto con l’associazione americana National Down Syndrome Society (NDSS).

“In quanto brand di bambole con il maggior numero di rappresentazioni di diversità sul mercato, Barbie svolge un ruolo importante nelle prime esperienze di ogni bambino e bambina e per questo ci impegniamo a fare la nostra parte per contrastare lo stigma sociale attraverso il gioco“, ha affermato Lisa McKnight, Executive Vice President e Global Head di Barbie & Dolls di Mattel.

“Il nostro obiettivo è quello di consentire a tutti i bambini e le bambine di rivedersi in Barbie, incoraggiandoli anche a giocare con bambole che non assomigliano a loro. Il gioco con le bambole, oltre all’esperienza vissuta da un bambino, può insegnare la comprensione e creare un maggiore senso di empatia, rendendo il mondo più accogliente. Siamo orgogliosi di presentare una bambola Barbie con sindrome di Down per rappresentare ancora meglio il mondo che ci circonda e dimostrare il nostro impegno nel celebrare l’inclusione attraverso il gioco“.

Il potere della rappresentazione

“È stato un onore lavorare con il brand Barbie sulla bambola Barbie con sindrome di Down“, ha dichiarato Kandi Pickard, Presidente e CEO di NDSS. “Questo significa molto per tutte le persone con sindrome di Down, che per la prima volta potranno giocare con una bambola Barbie che assomigli a loro. Questa Barbie ci ricorda che non dovremmo mai sottovalutare il potere della rappresentazione. È un enorme passo avanti per l’inclusione e un momento che stiamo celebrando.“

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia