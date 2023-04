No Name Radio, la radio per la gen Z di Rai Radio, continua a crescere.

In onda tutti giorni con una selezione musicale incentrata su urban, pop ed elettronica, ha aperto due fasce di diretta condotte dai giovanissimi speaker Michele Gioia, Federica Longo, Silvio Martino e Gabrielle Sarmiento, questi ultimi due reclutati attraverso le autocandidature sul sito.

Sono molte le novità in arrivo per la prossima estate, in particolare con l’arrivo di una nota influencer a cui verrà affidato un programma nel week end, e ancora di più nel palinsesto autunnale a cui il team di No Name sta già lavorando.

Per la primavera/estate sono in programma anche diverse partnership che porteranno No Name Radio in alcuni eventi musicali e culturali: Cartoons on the bay, Kappa Futur festival, Primavera Sound, Rock in Roma.

Vediamo intanto alcuni numeri e contenuti.