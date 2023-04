Pedalate in tutta Italia il 25 aprile nei luoghi della Resistenza,

il 1° maggio per difendere il diritto di andare al lavoro in bicicletta,

il 6 maggio per chiedere la legge nazionale sulle città 30.

La bicicletta è il mezzo straordinario che accompagna da sempre battaglie importanti per la difesa dei diritti.

Oggi come ieri, è simbolo di rispetto e civiltà ma anche di vitale partecipazione e possibilità di cambiamento.

Lo sa bene FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che da oltre trent’anni pedala per il rispetto dell’ambiente, promuovendo stili di vita sostenibili e diffondendo una cultura che porti il cambiamento sulle strade, nelle nostre città e nelle nostre vite.

“Dalla parte di chi pedala ogni giorno” è il motto della Federazione che esprime un concetto chiave: la tutela delle persone e il diritto di muoversi liberamente. Sempre di più siamo consapevoli che non c’è sicurezza stradale senza mobilità sostenibile, non c’è pace senza rispetto dell’ambiente.

In questo senso i percorsi di chi si impegna per difendere i diritti si intersecano nella complessità dell’orizzonte contemporaneo, come dimostrano le giornate in arrivo con le tante iniziative organizzate dai volontari e dalle volontarie nei territori.

Dalla celebrazione dei valori dell’antifascismo in occasione del 25 aprile alla campagna per la città 30 che vede oggi impegnata in prima linea FIAB per l’ottenimento di una legge quadro nazionale che porti anche in Italia, come in altri stati europei, un nuovo modello di città, con strade sono più sicure, inclusive e vivibili.

In sella quindi per fare cultura e informazione, nonché un’importante attività di advocacy a livello nazionale.

www.fiabitalia.it

Altri articoli di Ambiente su Dietro la Notizia