BEN HARPER, cantautore, musicista e produttore, annuncia l’album “WIDE OPEN LIGHT” in uscita il 2 giugno via Chrysalis Records.

Il nuovo disco in studio segue il precedente Bloodline Maintenance che ha ricevuto una nomination agli ultimi Grammy Awards.

Ad accompagnare l’annuncio la pubblicazione del singolo “Yard Sale” feat. Jack Johnson, suo collaboratore di lunga data, e la comnunicazione delle date del tour estivo.

WIDE OPEN LIGHT è descritto da Ben come una vera e propria famiglia di canzoni in cui ogni traccia è parente stretta della successiva.

È volutamente minimalista e sono le canzoni stesse, tanto quanto la produzione, le protagoniste assolute: “There was once a time when albums didn’t need an adjacent story or fable. When the songs were enough,” ha affermato Ben, “I’m excited to return to this.”.

Dopo l’uscita del disco, Harper sarà in tour in date selezionate con The Chicks, prima di partire per il suo lungo tour negli Stati Uniti questo autunno.

Il tour americano di Harper inizia a Richmond, in Virginia, il 29 settembre, e comprenderà spettacoli a Portland, ME, Buffalo, NY, Cincinnati, OH, Milwaukee, WI e altri, e includerà esibizioni all’Oceans Calling Music Festival e al Sound on Sound Music & Arts Festival.

BEN HARPER TOUR 2023 (le date italiane)

Tue. Jul. 11 – Milan, Italy – Circolo Magnolia *with John Butler

Wed. Jul. 12 – Verona, Italy – Castello Scaligero

Thu. Jul. 13 – Perugia, Italy – Arena Santa Giuliana

Sat. Jul. 15 – Tarvisio, Italy – Lago di Fusine Superiore

Sun. Jul. 16 – La Spezia, Italy – Piazza Giacomo Matteotti

Album pre-order: benharper.lnk.to/WideOpenLight

Per aggiornamenti e informazioni sui biglietti: www.benharper.com/tour

BEN HARPER SUI SOCIAL

Website * Facebook * Instagram * Twitter * YouTube

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia