THE RIDERE 2 in scena Venerdì 14 aprile ore 21 al Teatro LA Bolla di Bollate, alle porte di Milano.

protagonisti i due comici Salvatore Aronica e Davide Calgaro regia Daniele Turconi.

THE RIDERE è uno spettacolo nato nel 2018, morto nel 2020 e risorto nel 2021. Era la storia di Pappa e Gallini, una coppia comica ossessionata dal successo che viveva rapidamente la propria ascesa e il proprio declino, fino alla separazione violenta dei due interpreti.

Uno spettacolo divertente, ma amaro, che con toni surreali apriva una riflessione sul ridere, sulla comicità e sulle dinamiche oscure dello show business. In scena, attraverso le storie tragiche delle coppie comiche più famose, si tentava di rispondere ad una domanda: cosa succede ad una coppia comica quando si divide?

Domanda rimasta senza risposta fino ad oggi. Nel 2020, Pappa e Gallini si sono separati veramente, non solo nella finzione del racconto ma anche nella vita. E cos’è successo quando uno dei due ha deciso di andarsene? È semplice: è stato sostituito. Così è stato con il volto di Davide Calgaro, attore e comico affermato.

THE RIDERE 2 ora non è più l’incubo di una separazione da esorcizzare, ma la realtà cruda e ironica da accettare. Non è più la domanda. È la risposta.

Info e contatti: LaBolla Teatro – https://labollateatro.it/

piazza della Resistenza, 32 – Bollate (MI) | 02.35005575 – 800.474747 | info@labollateatro.it

LaBolla Bistrot sarà aperto a partire dalle ore 19.30, per un aperitivo, una cena o un dolce in attesa che si alzi il sipario.

Inoltre, sul territorio di Bollate, è attivo il Pedibus teatrale, un’iniziativa gratuita ed ecologica per andare a teatro a piedi la sera, senza utilizzare l’automobile, in compagnia e in sicurezza. 6 le linee attive, partenza dal “capolinea” alle 20.15.

Prenotazione entro le ore 12.30 del giorno precedente lo spettacolo.

Iniziativa in collaborazione con i Gruppi di Cammino di Bollate.

