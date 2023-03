Si riaccendono le luci della CEV Champions League per la Vero Volley Milano, arrivata ieri ad Istanbul e pronta a giocare mercoledì 15 marzo, alle ore 17.30 (19.30 turche – diretta Discovery+), sul campo del Vakıfbank Spor Sarayı, contro il VakifBank Istanbul per la gara di andata dei Quarti di Finale della massima competizione continentale per club.

Dopo aver battuto Chieri in Piemonte 3-0 sabato, Orro e compagne arrivano all’appuntamento contro le campionesse d’Europa in carica con il morale alto.

Una sfida che mette in campo tante stelle del volley contemporaneo, con le turche di coach Guidetti pronte a scendere in campo con uno degli obiettivi di mercato di Milano, la campionessa azzurra Paola Egonu, e altre big come Gabi, Gunes ed Ogbogu.

