Martedì 21 marzo, alle ore 21.15, Ariosto Anteo spazioCinema di Milano ospiterà la proiezione del film VERA, in sala, presenti la protagonista Vera Gemma.(Premio Orizzonti come miglior attrice a Venezia79).

Il Film

Vera vive all’ombra del suo famoso padre. Stanca della sua vita superficiale e delle sue relazioni, finisce alla deriva nell’alta società romana. Un giorno dopo averlo ferito in un incidente stradale in periferia, stringe un’intensa relazione con un bambino di otto anni e suo padre. Ma presto dovrà rendersi conto che anche in questo nuovo mondo è solo uno strumento per gli altri.

All’inizio di qualsiasi idea per un film, c’è la curiosità verso la vita degli altri e il tentativo di capire in che cosa davvero consiste quella vita dietro la facciata. Durante le riprese, le persone vere rimangono vere e allo stesso tempo si trasformano in personaggi immaginari. E al termine delle riprese, persino noi non sappiamo più che cosa è vero e che cosa è stato inventato.

Biglietti Intero: 9 euro Ridotto: 6,50 euro

Per informazioni

Anteo Spa http://www.spaziocinema.info

(+39) 02 43912769

