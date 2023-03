In arrivo nuovi progetti PNRR per l’edilizia scolastica

Sono quattro le scuole della Città metropolitana a cui il Ministro dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha assegnato, nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, ulteriori risorse per progetti di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.

Nel dettaglio gli interventi previsti per gli istituti milanesi:

Istituto Pareto – Interventi di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico per € 7.803.000,00

Istituto Vittorio Veneto Conti – Interventi di solo efficientamento energetico per € 5.000.000,00

Istituto Leonardo da Vinci – Interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico per € 816.860,00

Istituto Schiapparelli – Gramsci – Interventi di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico per € 2.400.000,00

Così commenta il consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia: “L’arrivo di nuove risorse ci consente di proseguire il grande lavoro di riqualificazione delle scuole già avviato con i progetti inclusi in Territori virtuosi. Le scuole del nostro territorio sono state molto colpite dalla mancanza di risorse negli ultimi anni. Finalmente si riparte, ma non basta Bisogna riportare al centro i bisogni degli oltre centomila studenti che utilizzano quotidianamente le scuole superiori della città metropolitana in primo luogo investendo nuove risorse per rendere innovativi, accoglienti, al servizio di tutta la comunità i plessi scolastici”.

https://www.cittametropolitana.mi.it

