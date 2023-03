“The Grants”, il nuovo singolo di Lana Del Rey

Ieri Lana Del Rey ha pubblicato il suo nuovo singolo “The Grants”, il terzo estratto dal suo nono album in studio Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, in uscita il 24 marzo 2023 in tutto il mondo.

Il singolo, dalle atmosfere gospel, è stato co-scritto da Lana con Mike Hermosa e contiene nei cori le voci di Melodye Perry, Pattie Howard e Shikena Jones, apparse nel documentario musicale del 2013, ‘20 Feet From Stardom’.

“The Grants” ha avuto la sua première come “Hottest Record” su BBC Radio 1 e segue la pubblicazione dei precedenti singoli Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd.’ e ‘A&W’.

“The Grants” fa riferimento alla famiglia di Lana (il cui cognome è appunto Grant):

«Il primogenito di mia sorella, porterò anche lui con me. L’ultimo sorriso di mia nonna, porterò anche quello con me», canta Lana nel brano. «Questa vita è bellissima. Ricordatelo anche per me».

Questo mese Lana è stata insignita del premio Visionary Award ai Billboard Women in Music Awards 2023, la cui cerimonia si è tenuta a Los Angeles.

È apparsa anche sulla cover di Rolling Stone UK dove ha parlato del suo nuovo album.

