I bambini negli spettacoli di Un Teatro da Favola sono i veri protagonisti: interagiscono con i personaggi, urlano, cantano in una dimensione di teatro interattivo mai vista prima.

Non più quindi spettacoli esclusivamente per i piccoli, ma veramente per tutta la

famiglia. Un vero e proprio fenomeno teatrale. Il risultato è stato straordinario. La compagnia lavora ininterrottamente tutto l’anno, realizzando spettacoli con un pubblico di 2.000 spettatori a weekend. Seguita su facebook da 23000 famiglie ed il numero è in forte crescita.

Al Teatro Manzoni di Milano, Un Teatro da favola presenta IL MAGO DI OZ, in doppio turno, il 25 marzo alle 15.30 e 17.30.

Famiglie accorrete!

Riuscirà la giovane Dorothy a tornare a casa? Nel suo viaggio incontrerà tanti amici, ma solo lei potrà trovare la strada di casa. Uno spettacolo con scenografie 3D e canzoni dal vivo che sarà un’esplosione di felicità per tutta la famiglia.

BIGLIETTI

Adulti € 15,00; Bambini 3 – 14 anni € 11,50; Under 3 anni € 6,00

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online

telefonicamente 027636901

Scopri altre novità di teatro su Dietro La Notizia.