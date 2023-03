Rihanna– superstar globale, designer, imprenditrice, filantropa e artista con più singoli venduti a livello digitale di sempre- si è esibita ieri sera alla cerimonia degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles con “Lift Me Up”, brano candidato come “Miglior canzone originale” e tratto dalla colonna sonora del film “Black Panther: Wakanda Forever”.

La performance è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=0NZ6A-X6taA

“Lift Me Up” è scritta da Tems, dal vincitore del Premio Oscar Ludwig Göransson, dalla stessa Rihanna e Ryan Coogler come un tributo alla vita straordinaria e all’eredità lasciata da Chadwick Boseman.

Il pezzo è stato registrato in cinque diversi Paesi ed è stato prodotto da Göransson.

Si tratta dell’ennesimo grande successo per la superstar, che si è esibita quest’anno durante l’Half-Time Show del Super Bowl. Il video della performance ha totalizzato in poche settimane oltre 102 milioni di visualizzazioni.

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, è uscito lo scorso novembre nelle sale italiane ed è attualmente disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+.

L’album, Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By, è disponibile anche in Italia in formato vinile. La colonna sonora è stata prodotta da Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Archie Davis e Dave Jordan. Link: https://bio.to/9sK5Nx

