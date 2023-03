“Red Moon in Venus”: terzo album di Kali Uchis

La vincitrice ai Grammy Awards KaliUchis ha finalmente pubblicato il suo terzo album in studio, “Red Moon in Venus”.

Red Moon in Venus, è il suo progetto più ambizioso, un’ode all’amore in tutte le sue forme, raccontato attraverso una voce dolce come il miele e produzioni musicali ricche di sfumature.

Un disco complesso e stratificato la cui realizzazione ha richiesto quasi cinque anni di lavoro a KaliUchis e un intero anno per il mixaggio e masterizzazione.

Anticipato dal primo singolo “I WishyouRoses”, Red Moon in Venus brucia di passione, ma si concentra anche su un’idea più grande. È il lavoro di una vera artista capace di vedere l’amore in ogni situazione e fissarne la vivacità e la complessità in un disco.

“Questo disco racconta tutti i diversi livelli di amore: l’amore per sé, il portare l’amore nella propria vita, attirarlo, lasciare andar via le persone con amore” – racconta l’Artista.

L’album unisce l’evocativa abilità della scrittura dell’artista con un interesse verso gli elementi. Ispirato in parte all’astrologia e alla connessione tra natura, esseri umani, corpi celesti, l’album è descritto dalla stessa cantautrice come ‘celestiale’.

“Mi sono sempre sentita spinta ad approfondire come la natura ci condiziona, ad imparare di più sulle stelle e su ciò che va oltre la vita e la filosofia” – prosegue. “Tutto ciò mi ha sempre interessato. Il titolo non viene tanto dall’astrologia, ma si riferisce più ad un vero sentimento che si cela dietro la musica”.

Ispirato ai lavori di artiste donne che hanno fatto la Storia come Sade e Björk, KaliUchis ha costruito e realizzato un mondo ricco e magnifico, in cui troviamo spazio anche per le collaborazioni, tra cui quelle con Don Toliver, Summer Walker e Omar Apollo.

L’album, registrato in lingua inglese, sperimenta con sonorità R’n’B, pop, soul e urban.

KaliUchis è attesissima come performer sul palco di importanti festival come il Coachella, Lollapalooza in Cile, Argentina e Brasile e all’Estéreo Picnic in Colombia. L’artista s’imbarcherà in un tour già sold-out in Nord America con tappe in città come Austin, Miami, New York, Chicago, Philadelphia e Boston.

Tracklist “Red Moon in Venus”:

1. In My Garden…

2. I Wish you Roses

3. Worth The Wait (Ft. Omar Apollo)

4. Love Between

5. All Mine

6. Fantasy (Ft. Don Toliver)

7. Como Te Quiero Yo

8. Hasta Cuando

9. Endlessly

10. Moral Conscience

11. Not Too Late (Interlude)

12. Blue

13. Deserve Me (Ft. Summer Walker)

14. Moonlight

15. Happy Now

