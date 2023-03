AAA Cercasi sostegno per madre single e femminista con figlio maschio e adolescente di e con Monica Faggiani

“Non dimentichiamo che la libertà comincia dall’ironia”

La scena è vuota. Solo un microfono che subito ci trasporta in un’atmosfera anni’50 e ci ricorda la meravigliosa signora Maisel e la sua straordinaria comicità. Una donna elegante arriva sulle note pop di “Non sono una signora” e inizia a raccontare, a raccontarsi.

È una madre alle prese con il figlio adolescente e con la trasformazione di un dolce pargoletto in un novello maschio bianco eterosessuale e cisgender. È una madre femminista che non accetta di cadere – cadendoci – in tutti gli stereotipi di genere che da sempre combatte.

Lo stile è quello della stand up comedy dove si dissacrano tutti i cliché del nostro contemporaneo e si ride, fino alle lacrime, di questa madre che in fondo, come tutte le mamme, vuole solo che il proprio bambino resti per sempre innamorato di lei. Una scrittura graffiante che dalle manifestazioni femministe degli anni ’70 ad oggi ripercorre il cammino di una donna tra autodeterminazione e cliché alle prese con i drammi della vita che, se osservati da una nuova prospettiva, diventano potentemente comici.

Durata: 60 min senza intervallo

Biglietti: intero 15€ +2€ tessera associativa / ridotto under 25 e over 65 12€ +2€ tessera associativa

AltaLuce Teatro – Alzaia Naviglio Grande, 190 – Milano

www.altaluceteatro.com alt@altaluceteatro.com

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia