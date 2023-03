Si svolgerà a Settimo Milanese la nuova edizione della rassegna “Parole al vento”, ciclo di appuntamenti – a cavallo tra i radio-show e le lezioni-concerto – nel segno della interdisciplinarità tra musica, arti visive e nuovi linguaggi.

La manifestazione, il cui sottotitolo quest’anno è “Un piano per l’energia”, è in programma dal 15 marzo al 14 giugno e coinvolgerà, senza distinzione di generi, quattro apprezzati pianisti, quattro protagonisti della musica contemporanea: Umberto Petrin, Francesca Badalini, Michele Fazio e Laura Fedele.

I quattro eventi in agenda, uno al mese (tutti a ingresso libero con prenotazione obbligatoria), sono stati ideati dal direttore artistico Antonio Ribatti come un’occasione d’incontro e di dialogo tra il pubblico e gli artisti: le performance si trasformeranno così in veri e propri racconti-spettacolo, tra aneddoti, curiosità, retroscena e, ovviamente, musica dal vivo.

Ci sarà spazio anche per prestare particolare attenzione all’emergenza climatica e alla questione energetica, tematiche da sempre care ad AHUM, che da oltre vent’anni opera nell’ambito della progettazione culturale, con esperienze creative innovative, socialmente responsabili e sostenibili dal punto di vista ambientale (un esempio per tutti: i concerti organizzati al Parco Lago Nord di Paderno Dugnano, alle porte di Milano, in una ex cava estrattiva trasformata in area verde e restituita alla pubblica utilità).

Il primo appuntamento

Il primo appuntamento della nuova stagione di “Parole al vento” è in programma mercoledì 15 marzo con “Jazz, soul e altre divagazioni: il jazz e la musica soul-funk anni ‘70/’80”, imperdibile incontro con Umberto Petrin, tra i maggiori pianisti a livello internazionale ma di fatto artista a tutto tondo, appassionato di poesia contemporanea e da sempre interessato a progetti di sincretismo tra musica d’improvvisazione e altre forme espressive quali videoart e, appunto, la poesia.

Petrin proporrà un programma che affianca composizioni originali a brani soul-funk degli anni ’70 e ’80, alla storica etichetta Motown Records e a formazioni come The Commodores, Chic e interpreti come Diana Ross, Patrice Rushen, Ashford & Simpson e Marvin Gaye, con l’obiettivo di dimostrare che la musica black ha un’unica radice, una matrice blues inconfondibile.

Dal 15 marzo al 14 giugno 2023 – Settimo Milanese (Mi)

Dove: Civica scuola di musica “Bill Evans”, c/o Palazzo Granaio, salone eventi, largo Papa Giovanni XXIII 1, Settimo Milanese (Mi)

Inizio spettacoli: ore 21.

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria inviando una mail a info@ahumlive.com

Media partner: Il Giorno e Cheyenne Production.

