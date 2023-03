Milano, «Night Terrors», al Teatro Menotti il 13 e 14 marzo

Al Teatro Menotti di Milano il 13 e 14 marzo va in scena:

NIGHT TERRORS da Ghost Stories di E.F. Benson

Il nuovo spettacolo si concentra su tre dei racconti sul soprannaturale tratte dalla celebre raccolta di E.F.Benson Night Terrors.

Da eccellente uomo di spettacolo, Gerard Logan guida lo spettatore nel mondo oscuro e inquietante dell’imprevisto e dell’inspiegabile.

I tre racconti (“The Dance”, “In The Tube”, “The Confession of Charles Linkworth”), risultano altamente drammatici, ossessivi e indimenticabili.

ENGLISH THEATRE MILAN, organizzatore Fondata nel 2019, l’associazione non-profit English Theatre Milan importa produzioni teatrali dalla Gran Bretagna, con una particolare attenzione alle novità presentate a ogni edizione annuale del Fringe Festival

di Edimburgo: punta a creare a Milano e Lombardia una vera comunità di persone che amano il teatro in lingua.

Le pièce proposte dal English Theatre Milan sono caratterizzate dall’accompagnamento di sovratitoli in italiano: facilitazione che allarga di almeno il 60% la fascia di pubblico.

