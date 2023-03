Madame risponde a Manuel Agnelli su Radio 24 nel corso del programma Leoni per Agnelli.

Generazione Z: “Non cerco di essere una voce generazionale”

“Non ragiono molto a generazioni, ma neanche a classi sociali o generi”. E’ il pensiero di Madame, al secolo Francesca Calearo, rispondendo in Leoni per Agnelli su Radio 24, intervistata da Manuel Agnelli, domenica 12 marzo, alla domanda se sentisse di rappresentare i suoi coetanei della cosiddetta ‘generazione Z’. “Ragiono piuttosto a livello di similitudine umana”, ha continuato a Radio 24 la cantautrice vicentina, che ha da poco annunciato l’uscita del suo secondo album in studio, ‘L’amore’, per venerdì 31 marzo. “Quindi credo che tutta la musica che produco si riferisca molto facilmente alle persone simili a me, di qualsiasi età.”

“Sanremo? Non lo consiglierei a chiunque”

“Per me stare sul palco è da sempre una cosa abbastanza naturale”, ha spiegato Madame ad Agnelli che ne aveva lodato le capacità di performer. “L’altra sera riguardavo la recita di Natale che ho fatto a 8-9 anni in cui recitavo e cantavo: già allora avevo dei tempi di recitazione notevoli”. Ma Madame consiglierebbe il Festival di Sanremo a tutti? “No, lo consiglierei a chi performa bene. Ci sono molti artisti bravi in studio, che creano delle belle hit, ma poi non mangiano il palco. A Sanremo la canzone è importante, ma conta anche come la presenti.”

“Cambio titolo brano Sanremo? Non è stata censura”

“Non è stata una scelta di censura, semplicemente sapevo cosa un titolo come ‘Puttana’ avrebbe potuto evocare ad un pubblico come quello di Rai 1”. Così Madame spiega il cambio di titolo della canzone portata in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ‘Il bene nel male’, che originariamente doveva chiamarsi appunto ‘Puttana’. “Ho pensato che si sarebbe parlato solo di quello e non più del vero senso del pezzo, ma non ho deciso in base ad un discorso di paura o di censura.”

“Io spesso in analisi”

“Sono stata molto spesso in analisi”, ha raccontato Madame a Manuel. “Poi alla fine scappavo, però credo che conoscersi sia uno degli obiettivi principali di un essere umano. Tutto ciò che riguarda la società e il sociale mi interessano un po’ meno, mi interessa proprio l’umanità.”

“Collaborazioni con altri artisti? Ora non più come prima”

“All’inizio avevo voglia di collaborare tanto con altri artisti. Ora non ho più tanto questo desiderio. Avevo voglia di conoscere, di confrontarmi. In molti casi vedo il featuring come un ring, ci siamo io e l’altro artista, come un mettermi alla prova. Il giro di collaborazioni che ho fatto l’ho visto come un insieme di prove, che mi hanno anche fatta molto crescere.” La cantautrice, che il 31 marzo pubblicherà il suo secondo disco, intervistata da Manuel Agnelli, ha rivelato anche che “ci sono stati anche degli artisti, che non citerò, che mi hanno detto di riscrivere (la mia parte, ndr), e io pur non essendo d’accordo ho umilmente riscritto. Questa cosa mi ha fatto riflettere e anche crescere sotto molti punti di vista.”

