Nato in un pomeriggio di amore cosmico, il testo è ispirato a un evento realmente accaduto: durante un’eruzione del Vesuvio avvenuta più di 2000 anni fa, due persone si sono strette in un abbraccio e ancora oggi, dopo secoli, i loro corpi sono in quella posizione, immortalati nel loro amore come due statue forgiate dal fuoco.

Non si conosce più la loro identità o il loro nome, ma è il loro amore rimarrà eterno. Ispirandosi a questa immagine, il brano racconta la follia di baciarsi anche quando intorno c’è una catastrofe.

Dedicato a chi vive l’abbraccio di Pompei in tempi di guerra.

https://www.instagram.com/piacerepier/?hl=it

https://www.tiktok.com/@pier.pier.pier?_t=8Vom51mW4aT&_r=1

https://www.facebook.com/pierpagina

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia