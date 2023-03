È uscito in digitale “LA REINA”, il nuovo brano della superstar mondiale della musica latina MALUMA.

Scritto da Maluma, Kevin Cruz Moreno, Edgar Barrera, Lenin Yorney Palacios e Luis Miguel Gómez Castaño, “La Reina” è un brano dedicato alle donne, e vuole trasmettere un messaggio importante sulla bellezza e sul valore che hanno per natura, indipendentemente dalla loro età, sessualità, cultura o condizione fisica nell’apprezzamento di quello che realmente sono, della loro essenza e della magnificenza di essere donne, da onorare e da trattare da regine in ogni modo possibile.

«Ho scritto questa bellissima canzone in una sessione musicale e mi è arrivata come un regalo dal cielo, perché ho sempre voluto fare un omaggio alle donne – racconta MALUMA – Per me la cosa più importante di questa canzone è che le protagoniste sono tutte queste donne spettacolari e che tutte le donne di tutto il mondo che si possano identificare in essa».

Online anche il videoclip, girato a Medellin, in Colombia, diretto da Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Juan Felipe Zuleta e Cesar “Tes” Pimienta e prodotto dalla Royalty Films: https://youtu.be/VFKu6QBbOa4.

Il video mette in risalto la bellezza di 17 donne colombiane. Ognuna di loro riflette una diversa personalità ed essenza, e anche la propria storia: Yaneth Rodríguez Jiménez, Carmen Emilia Pulgarin, Angie Marquinez Montaño, Ana María Ramírez, Maritza Siagama Certiga, Diana Rodríguez Álvarez, Valentina López Rodríguez, Susana García Restrepo, Alice Barrada Castro, Alejandra Blanco Sánchez, Lina Loaiza Bran, Erika Medina Mesa, Silvia Rosa Julio, Martha Álvarez Ossa, Sara Llanos García, Marcela Vargas Osorio e Leidy Ocampo Quintero. Ogni donna sfila, canta, balla e risplende al ritmo di questo inno di emancipazione femminile.

“La Reina” anticipa l’uscita dell’atteso nuovo album di Maluma in uscita entro la fine dell’anno e segue l’uscita del singolo “La Fórmula” in collaborazione con Marc Anthony. Maluma ha recentemente vinto due Premi Lo Nuestro per “Banda Song Of The Year” e “The Perfect Mix Of The Year” per “Cada Quien“, la sua collaborazione con Grupo Firme, sottolineando la sua eccellenza musicale e versatilità.

