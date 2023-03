Giuseppina Torre in concerto sabato 11 e domenica 12 marzo

Sabato 11 marzo a Piazzolla di Nola (Napoli) presso l’Auditorium Chiesa Immacolata (Piazza XX Settembre – ingresso libero – ore 19.00) e domenica 12 marzo a Saviano (Napoli) presso la Chiesa Immacolata (Corso Giuseppe Garibaldi, 98/100 – ingresso libero – ore 18.00), si terranno i concerti della pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE.

L’evento dell’11 marzo è organizzato dall’Associazione OdV e Protezione Civile Giaguaro, nella persona della Dott.ssa Maria Lina La Marca in qualità di presidente, in collaborazione con il parroco Don Salvatore Luminelli.

Il Sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli e l’Assessore alla Cultura, Leonardo Perretta, hanno realizzato l’evento del 12 marzo. Entrambi i concerti, organizzati nella settimana della Giornata internazionale dei diritti delle donne, sono dedicati alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, tematica che merita interesse costante e non soltanto in giorni specifici dell’anno.

«Suonerò per tutte le donne e le madri, per non dimenticare le tante, troppe donne e madri vittime di violenza – afferma Giuseppina Torre – Sul pianoforte poggerò un paio di scarpe rosse, un simbolo oramai internazionale, affinché ci si ricordi di loro non soltanto il 25 novembre e l’8 marzo».

Giuseppina Torre è da sempre impegnata attivamente nella lotta alla violenza sulle donne partecipando a varie iniziative di sensibilizzazione ed esponendosi in prima persona attraverso la sua musica.

Per l’occasione la pianista e compositrice ripercorre il suo repertorio artistico eseguendo composizioni tratte dal suo ultimo album “Life Book”, pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia (https://udsc.lnk.to/CNP8Ab8S), e dal precedente disco “Il Silenzio Delle Stelle”.

www.giuseppinatorre.it – www.facebook.com/giuseppinatorreofficial –

www.instagram.com/giuseppinatorre – www.youtube.com/channel/UCMebhVgEP7iDIJfwfow3dEQ – https://open.spotify.com/artist/5Ux5VfZ1eCsC6ecINCRHuA?si=gZ82X113QimiTq7bICePog

