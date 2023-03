Da ieri venerdì 10 marzo, è online il video di “ICEBERG” (Isola degli Artisti), il nuovo brano di FIAT131, tra i cantautori più promettenti della nuova scena Indie.

Il videoclip, diretto da Giampiero Gratta e girato sul lungomare di Latina, è visibile al seguente link: https://youtu.be/EaLOXtFhSC0.

Le immagini mostrano un mare agitato, come lo stato d’animo del cantautore, mentre la spiaggia rappresenta la solitudine provata dopo aver realizzato la fine di un amore non ricambiato. «È così che immaginavo il videoclip, semplice ma nello stesso tempo complesso, che rappresentasse un po’ quello che è per me il brano» dichiara Fiat131.

Da un rapporto tossico fatto di amore non ricambiato nasce un grande bisogno di consapevolezza, di presa di coscienza. Con il suo sound malinconico, “Iceberg” (ADA.lnk.to/iceberg) è una ballad amara e sincera, corale ma estremamente intima che traduce in musica e parole le emozioni e i pensieri più profondi dell’artista, capace di trasmetterli con la sua calda voce.

“Iceberg” segue i brani “Disordine” (https://ada.lnk.to/Disordine), in duetto con Serena Brancale, e “Pupille” (https://ada.lnk.to/pupille), che ha superato le selezioni di Area Sanremo 2022 grazie alla sua intensità e che gli ha permesso di esibirsi in prima serata su Rai1 durante la finale di Sanremo Giovani.

La ballad itpop ha inoltre raggiunto la Top 5 della classifica Earone dei brani indipendenti più trasmessi in radio, la Top 20 della classifica EarOne dei brani italiani più trasmessi dalle radio e la Top 50 della classifica generale di EarOne.

www.instagram.com/fiat__131/

