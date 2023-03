L’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorse idriche di Regione Lombardia, Massimo Sertori, si è confrontato con i presidenti del Cai nazionale, Antonio Montani, e regionale, Emilio Aldeghi

Si è tenuto ieri a Milano un “Confronto tra Regione Lombardia e Club alpino italiano sulle politiche di sviluppo della montagna lombarda“, inserito all’interno del programma di “Fa’ la cosa giusta!“, 19ª fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.

L’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorse idriche di Regione Lombardia, Massimo Sertori, si è confrontato con i presidenti del Cai nazionale, Antonio Montani, e regionale, Emilio Aldeghi. «Regione Lombardia – ha detto Sertori – è sempre molto attenta alle politiche per la promozione e la valorizzazione della montagna nel suo complesso e sarà parte attiva a livello nazionale delle istanze del Cai sulla legge quadro della montagna. Proseguirà inoltre il rapporto proficuo con il Cai sui temi della sostenibilità della montagna, che si realizza anche sostenendo il sistema dei rifugi e dei sentieri».

«È stato un confronto interessante con l’assessore di una regione da sempre particolarmente attenta al mondo della montagna – ha spiegato il Presidente generale del Club alpino italiano Antonio Montani -. In questo momento di grande difficoltà dovuta alla crisi climatica, il Cai è a disposizione delle istituzioni per individuare le più opportune strategie per il bene delle aree montane e di tutto il Paese».

In programma oggi

Oggi a “Fa’ la cosa giusta!” (ore 17, piazza Viaggio Slow) è in programma l’incontro “Iniziative per una fruizione sostenibile del territorio montano”. Regione Lombardia e Club alpino italiano presenteranno le iniziative messe in campo nel 2023 per la promozione e la valorizzazione delle Terre Alte. Prevista la presenza del Presidente generale del Cai Antonio Montani, del Presidente di Ersaf Alessandro Fede Pellone, del Presidente di Assorifugi Lombardia Gino Baccanelli e di Lino Zani del programma “Linea Verde Sentieri” di Rai1, realizzato in collaborazione con il Cai.

Altri articoli Ambiente su Dietro la Notizia