Nuovi alberi in città. Si tratta di 32 piante che in questi giorni stanno trovando dimora a Ospitaletto, in piazza Resistenza, in via Como e nel Giardino dei Giusti (Parco Perlasca).

Le piantumazioni sono avvenuta grazie a opere di compensazione per lavori nei pozzi effettuati da Cap Holding.

“La posa di questi nuovi alberi si inserisce nei progetti di piantumazione finalizzati a preservare il nostro verde e a fare di Bollate una città sempre più bella e vivibile” – spiega l’Assessore all’Ambiente e Bellezza Ida De Flaviis.

