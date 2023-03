Torna “Italia del Merito”, la kermesse che quest’anno premierà i 25 Investitori istituzionali che hanno maggiormente contribuito a creare valore per il Sistema Italia

“Italia del Merito” è la kermesse che premia le eccellenze italiane in collaborazione con le principali istituzioni, rileva ogni anno iniziative ed eminenze che si sono distinte per particolari meriti, secondo le tematiche di ogni edizione. La dodicesima edizione di “Italia del Merito” organizzata dalla giornalista Katia la Rosa, si terrà mercoledì 15 marzo alle ore 16, presso la Promototeca del Palazzo del Campidoglio a Roma.

Con il Patrocinio dell’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento Europeo e della Presidenza dell’Assemblea Capitolina, alla presenza del Premio Nobel per la Pace il prof. Riccardo Valentini, guru nelle analisi sul climate change, oltre ad alti rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, personalità pubbliche. A moderare l’evento sarà la giornalista e inviata della Rai, Carmen Di Stasio.

L’evento, inaugurato da Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, vedrà protagonisti 25 investitori istituzionali (Fondi di Investimento, Venture Capital) che si sono particolarmente distinti per aver contribuito a creare valore per il Sistema Italia negli ultimi anni, con un focus particolare sulle tematiche ESG che si riferisce a tre aree principali: Ambiente, Società, Governance. L’analisi che ha portato alla selezione dei vincitori è stata condotta da DealSet, piattaforma di M&A & Consulting incaricata dal Comitato Tecnico di effettuare la ricerca su oltre 200 tra investitori nazionali e player internazionali che operano in Italia.

I premiati della 12° edizione del Premio Italia del Merito sono principalmente:

– imprese del territorio, che hanno avuto i ritorni sul sistema economico locale;

– agiscono in settori tecnologici specifici come Robotica, CyberSecurity, Aereospazio, Biotecnologie, con un fortissimo impulso al processo di innovazione e di ricerca del Paese;

– sono imprese che lavorano in settori come Educazione e Salute, con importanti ricadute sociali.

Continua la partnership con Ever in Art

L’evento di premiazione dell’onorificenza Italia del Merito è organizzato in collaborazione con Ever in Art®, società benefit che unisce Arte, Tecnologia e Sostenibilità. Per la premiazione, Ever in Art ha messo a disposizione un’edizione limitata di 35 opere d’arte realizzate appositamente per l’evento dall’artista Marco Nereo Rotelli, che verranno donate ai vincitori. Si tratta di una stampa fotografica piezography a pigmenti di colore su tavoletta di metallo, che rappresenta il soggetto della performance artistica “Clean Water, Please”.

