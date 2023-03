Lo Spirit de Milan è pronto a vestirsi di verde per festeggiare San Patrizio con SPIRIT OF IRELAND, in programma il 17, 18 e 19 marzo.

Saranno protagonisti workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e angoli culinari in cui si potranno gustare prodotti e pietanze irlandesi ma, soprattutto, arriveranno direttamente da Dublino per suonare sul palco del locale meneghino i Drops of Green e i Seo Linn, oltre agli italianissimi Uncle Bard and the Dirty Bastards.

Immancabili anche gli spettacoli di danza irlandese dell’accademia di ballo Gens D’Ys e le lezioni primi passi aperte a tutti.

Non mancheranno come al solito anche fiumi di birra irlandese, anche grazie alla consolidata collaborazione con GUINNESS che sostiene la manifestazione dalla sua prima edizione.

Inoltre, ad anticipare Spirit of Ireland, mercoledì 15 e giovedì 16 marzo allo Spirit de Milan ci sarà l’Experience Ireland showcase, incontro con selezionati operatori irlandesi per conoscere da vicino prodotti, esperienze e destinazioni, con la possibilità di gustare un delizioso aperitivo irlandese e ascoltare musica dal vivo.

La sera del 15 marzo, infatti, la serata dedicata al palco aperto diventa “Ireland Open Mic”, una serata di esibizioni musicali e artistiche tutta dedicata all’Irlanda.

Questo il programma di “Spirit Of Ireland” (http://www.spiritofireland.it):

Venerdì 17 marzo 2023

20.00: apertura porte

Dalle 20.00 Irish Food

22.00 Gens d’Ys Irish Dance Show

23.30 Seo Linn, (Irlanda)

Sabato 18 marzo 2023

16.30: apertura porte

Dalle 19.00 Irish food

17.00 – 18.00 workshop gratuito di danze per bambini con Gens d’Ys

18.00 – 19.30 workshop gratuito di danze per adulti con Gens d’Ys

20.00 – Lezione-concerto: “Irish Ballads: tra mito, tradizione e storia” di Enrico Terrinoni e Fabio Pedone (in collaborazione con Turismo Irlandese)

21.30 – concerto dei Seo Linn (Irlanda)

23.30 – concerto dei Drops of Green, (Irlanda)

1.30 – Dj set

Domenica 19 marzo 2023

12.30: apertura porte

Dalle 12.30 Irish Brunch

dalle 19.00 Irish Dinner

13.00 – 14.30 Duo musicale

14.00 alle 17.00 Session musicale libera nel Foyer

15.00 – 16.00 workshop gratuito di danze per bambini con Gens d’Ys

16.00 – 17.30 workshop gratuito di danze per adulti con Gens d’Ys

18:30 – Gens d’Ys Irish Dance Show

21.00 – concerto dei Dirty Bastards (Italy)

22.30 – concerto dei Drops of Green (Irlanda)

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia