Rihanna ha tenuto un’esibizione elettrizzante e ricca di successi durante l’intervallo del Super Bowl di domenica, ma i social media sono andati in tilt quando la cantante ha rivelato un ospite speciale inaspettato.

In un’intervista rilasciata la scorsa settimana, alla cantante è stato chiesto se ci sarebbe stata qualche sorpresa durante la sua esibizione allo State Farm Stadium dell’Arizona.

“Sto pensando di portare qualcuno”, ha risposto. “Non sono sicura, vedremo”. La cantante stava infatti alludendo al fatto di essere incinta del suo secondo figlio e a nessuna celebrità artistica che sporadicamente collabora con lei.

La cantante non è riuscita a far debuttare nessun nuovo brano musicale durante la sua esibizione al Super Bowl di domenica, ma il pancione che ha mostrato ha fatto quasi scoppiare internet.

Indossando una tuta personalizzata tutta rossa di Loewe, Rihanna è apparsa su una delle diverse piattaforme galleggianti che svettavano sulla folla, mentre energici ballerini, tutti vestiti di bianco, danzavano sotto di lei.

Il pubblico si è scatenato quando la cantante si è lanciata in Better Have My Money, un’apertura un po’ ironica visto che non è stata pagata per la sua esibizione al Super Bowl.

Rihanna infine lo ha rivelato: essere in attesa del suo secondo figlio, nove mesi dopo aver dato alla luce il primo figlio figlio con il compagno A$AP Rocky.

In tutto questo, la squadra dei Kansas City Chiefs soffre all’inizio, ma supera poi il Philadelphia. Eagles sconfitti 38-35.

