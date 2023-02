Riprende il viaggio di Francesco Panella alla guida di Little Big Italy, in onda dal 13 febbraio, ogni lunedì alle 21.25 alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero e degli autentici sapori italiani.

Lo show, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, partirà dalla Medina di Marrakech per arrivare a Vienna, spostarsi oltre oceano a Nashville, tornare in Europa a Dublino e Budapest e concludersi nella Ville nouvelle di Marrakech.

In ogni tappa Francesco verrà, come sempre, guidato da tre italiani che vivono in città alla scoperta dei loro ristoranti preferiti che propongono la cucina del bel paese. L’occasione permette anche di raccontare la storia familiare di questi italiani che hanno deciso di lasciare il paese per andare a vivere lontano dalle loro case e dai loro affetti.

Anche in queste nuove puntate ci sarà il voto del primo impatto, voto con cui verrà giudicata l’atmosfera e la prima impressione che suscita ogni locale. Successivamente verranno giudicati tre piatti: la scelta dell’expat, il piatto forte del ristoratore e una voglia di Francesco fuori menù. Alla fine, Francesco esprimerà il voto di italianità che, sommandosi ai voti parziali, potrà essere determinante per decretare il miglior ristorante Little Big Italy di ogni città.

Nove

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia