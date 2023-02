È uscito oggi, venerdì 17 febbraio, “TRUSTFALL” (RCA Records/Sony Music), il nono album in studio della cantautrice e icona pop internazionale P!NK.

Anticipato dai singoli “Never Gonna Not Dance Again” e “TRUSTFALL,” l’album “TRUSTFALL” ( P!nk – TRUSTFALL (lnk.to)) si presenta come uno dei lavori più emotivi ed esilaranti di P!NK. Un viaggio tra alti e bassi che esplora sentimenti come l’incertezza, la libertà e il desiderio di lasciarsi andare.

Contiene collaborazioni con Chris Stapleton, The Lumineers, e il duo First Aid Kit, e vanta il coinvolgimento di cantautori e produttori importanti, come Max Martin, Shellback, Greg Kurstin, FRED, Billy Mann e altri ancora.

«Questo potrebbe essere l’album di cui sono più orgogliosa – afferma P!NK – vestiti comodo, prenditi un’ora per te e inizia dalla prima traccia del disco. Sono due gli ingredienti principali: fazzoletti e scarpe da ballo».

Questa la tracklist del nuovo disco “TRUSTFALL”:

1 “When I Get There”

2 “TRUSTFALL”

3 “Turbulence”

4 “Long Way to Go” feat. The Lumineers

5 “Kids in Love” feat. First Aid Kit

6 “Never Gonna Not Dance Again”

7 “Runaway”

8 “Last Call”

9 “Hate Me”

10 “Lost Cause”

11 “Feel Something”

12 “Our Song”

13 “Just Say I’m Sorry” P!nk feat. Chris Stapleton

Website | YouTube | Instagram | Twitter | Facebook | TikTok

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia