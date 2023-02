Un rappresentante dell’attore di «Salvate il soldato Ryan» , di «Heat» e di «Assassini nati» ha confermato che la sua famiglia sta decidendo le questioni di fine vita, 10 giorni dopo il suo ricovero in ospedale.

Tom Sizemore non ha speranze di guarigione dopo aver subito un aneurisma cerebrale.

Il 61enne è in coma nel reparto di terapia intensiva del Providence Saint Joseph Medical Center di Los Angeles da quando è stato ricoverato il 18 febbraio.

Lunedì sera, il rappresentante di Sizemore, Charles Lago, ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che non c’è alcuna possibilità di recupero.

“Oggi i medici hanno informato la famiglia che non ci sono più speranze e hanno raccomandato la decisione di fine vita. La famiglia sta decidendo sul fine vita e mercoledì verrà rilasciata un’ulteriore dichiarazione”, ha dichiarato Lago.

“Chiediamo privacy per la sua famiglia in questo momento difficile e desiderano ringraziare tutti per le centinaia di messaggi di sostegno e di preghiere che hanno ricevuto”, ha aggiunto Lago. “Questo è un momento difficile per loro”.

Sizemore, che ha recitato in film come Salvate il soldato Ryan, Heat e Black Hawk Down, è stato trovato privo di sensi nella sua casa di Los Angeles intorno alle 2 del mattino del 18 febbraio, dopo un collasso dovuto a un ictus.

Una delle sue prime apparizioni sul grande schermo è stata nel film di Oliver Stone del 1989 Nato il quattro luglio. In seguito ha recitato in Point Break nel 1991, True Romance (1993) e Natural Born Killers (1994).

L’attore ha avuto un passato di abuso di droga e di scontri con le forze dell’ordine.

Nel 2005, Sizemore è stato condannato a diversi mesi di carcere dopo essere stato sorpreso a falsificare un test delle urine. Nel 2006 si è dichiarato innocente per aver fatto uso di metanfetamina fuori da un motel. Nel 2007 è stato nuovamente arrestato mentre era ancora in libertà vigilata per la condanna per droga e condannato a 16 mesi di carcere.

In passato Sizemore ha parlato della sua lotta contro la dipendenza, raccontando anche di essere stato ricoverato in riabilitazione dal collega Robert De Niro.

