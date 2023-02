Ha debuttato il 24 febbraio al Teatro Cinema Martinitt, «Boeing Boeing», di Marc Camoletti con la regia di Matteo Vacca, che è anche uno dei protagonisti maschili di questa divertentissima commedia.

Questa pièce francese, tanto amata in Francia e non solo, arriva anche nel cinema americano nel 1965 con Jerry Lewis e Tony Lee Curtis, e riadattare un tale testo con protagonisti dei giorni d’oggi, onestamente, la rende più speciale.

Forse perché gli imprevisti, per quanto si possano circuire grazie alla tecnologia, poi in realtà soffrono di cortocircuiti che mettono alla prova l’ingegno dell’essere umano.

Ed ecco che Simone (Marco Fiorini), donnaiolo seriale, vive tre relazioni in contemporanea con 3 hostess, Federica/Ryanair(Ramona Gargano), Raquel/Iberia (Claudia Ferri) Valeria/Alitalia (Martina Zuccarello), appartenenti a differenti compagnie aeree, gestendo in perfetta sincronia l’arrivo, la partenza e il transito di ognuna di loro.

Il ruolo di Olga, ricoperto appropriatamente da Elisa Pazi che gestisce, parla e riproduce incredibilmente le sfaccettature di una donna dell’est, è la fidata donna delle pulizie ucraina, che coordina il trio innamorato del bel Simone, cambiando i menù in base ai gusti di ognuna di loro, sostituendo all’occorrenza le foto sui mobili.

Ma ciò che Simone riteneva un perfetto sincronismo, si frantuma poco alla volta: l’arrivo dell’amico Roberto (un divertentissimo e convincente Matteo Vacca), uomo sognatore inconsapevole, rimarrà travolto e anche appassionato dal ménage dell’amico, tanto da prenderne parte dopo il colpo di fulmine con l’hostess di volo di Alitalia.

L’arrivo inaspettato per causa maltempo per una, lo sciopero improvviso all’aeroporto di Fiumicino per l’altra e problemi tecnici su uno dei Boeing della terza, faranno sì che le tre donne si alterneranno nell’entrare e uscire di casa con astute e ingegnose scuse che il fidanzato delle tre, si inventerà a tempi record con l’aiuto di Olga e dell’amico stupefatto Roberto.

Ed è da qui che si nota la straordinaria unione degli attori che in un tempo breve, creano una leggerezza nelle battute, una velocità di risata che inevitabilmente immerge il pubblico in quegli istanti di divertente panico adrenalinico, per la gestione delle tre donne.

Le tre attici /hostess, sono perfette in ogni loro ruolo, dall’accento della milanese, a quello del sud Italia, e della spagnola, che in tanti all’inizio, abbiamo tra il pubblico, scambiato per madrelingua.

Tutte e tre incontrano a turno il tonterello Roberto, idealizzato all’inizio sul matrimonio e poi estimatore del gioco amoroso multiplo di Simone, un ironico Marco Fiorini, dal divertente accento romano.

Ed è il vero amore che trionferà, ma senza svelarvi nulla, perché è necessario “prendere un volo di un’ora e mezza” e sentirsi leggeri con questo gruppo di attori, che si sono distinti per una perfetta sincronia di tempi, con battute esilaranti e incastrate magistralmente grazie alle “ore di volo”, vissute sui palcoscenici italiani.

E allora godetevi una serata leggera, ricca di ilarità, spiccate il volo anche voi, al Martinitt fino al 12 marzo 2023.

Supportiamo l’iniziativa del Martinitt, per creare una sempre più significativa presenza e ritorno a teatro: prendete la cartolina distribuita dalle maschere all’ingresso, scrivendoci il vostro nome e regalandola ad un amico; lo stesso potrà usufruire di una riduzione sul biglietto. Pertanto, prendetene tante e regalatele!

E all’entrata, perché no, fatevi scattare un click dalla divertente fotografa Denise.

Buon spettacolo!

Leggi altre recensioni di teatro su Dietro La Notizia.