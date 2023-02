Nei giorni scorsi la Polizia locale ha effettuato alcune operazioni di sgombero di cantine occupate presso le case di edilizia pubblica gestite da MM in via Villani 3 (Municipio 9), dove sono in corso lavori di riqualificazione. L’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, con operatori dell’Assessorato alla Casa, Municipio 9, MM e Polizia locale, ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione e pianificare le attività di messa in sicurezza previste a partire dal 1° marzo prossimo.

Gli agenti di Polizia locale hanno controllato alcune cantine di via Villani 3 che sono risultate occupate abusivamente da 13 persone. Fra queste una è stata accompagnata presso il carcere Beccaria perché titolare di un ordine di custodia cautelare per spaccio risalente alla sua minore età, e una seconda con un ordine di espulsione.

“Gli interventi effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia locale di concerto con gli uffici del Comune e MM hanno permesso di liberare box e cantine occupate – dichiara l’assessore Granelli –. È stato così possibile interrompere l’occupazione e alcune attività di piccolo spaccio. Stiamo mettendo in sicurezza questi spazi perché possano tornare agli inquilini e ai residenti ed essere utilizzati al meglio per avere un quartiere più sicuro e più vivibile”.

Comune di Milano

