Inaugurato presso Spazio Veredas, lo spazio espositivo dell’Ambasciata del Brasile all’interno dell’Instituto Guimarães Rosa in Piazza Navona, la mostra Fragmentos de Arte Pura dell’artista brasiliana Claudia Lima, a cura di Luís Neves.

La mostra presenta otto opere inedite realizzate con materiali organici su legno, frutto delle ricerche dell’artista a livello di tessiture e di geografie del suo universo artistico, iniziato a Rio de Janeiro, ma sviluppatosi in Europa (soprattutto a Lisbona, dove vive) negli ultimi tre decenni in stretta connessione con la sua terra natale, il Brasile.

Dopo aver esposto in Sud America, Asia, Africa, New York e in diverse capitali europee, Claudia espone ora per la prima volta le sue opere in Italia, il Paese a cui è legata da un legame ancestrale.

INFO

Cláudia Lima

Fragmetos de Arte Pura

A cura di Luís Neves

Fino al 3 marzo 2023

Orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 21.00 – venerdì dalle 9.00 alle 17.00

Instituto Guimarães Rosa – Spazio Veredas

Ambasciata del Brasile

Piazza Navona 18 – Roma

Claudia Lima

