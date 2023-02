Domenica 19 febbraio, il Teatro Arcimboldi ha omaggiato Nureyev -“IL PREZZO DELLA LIBERTA’» – con un Gala di Danza.

A partecipare, sia étoiles che primi ballerini provenienti dalle principali compagnie di balletto, dalla Grecia, Ucraina, Russia e Italia. In scena, in coppia sul palco del TAM, anche la nostra italiana Letizia Masini, dal 2021 nel Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

La Masini non è l’unica ad essere in questo cast privilegiato capitanato da Kimim:

Emma Castellani, veronese, che sulle punte, perfeziona il pas de deux dello Schiaccianoci e di Diana e Atteone. Performance ben riuscita, nonostante una percepibile rigidità all’inizio, forse per l’importante performance con un cast già ben rodato.

La straordinaria partecipazione della stella della danza Kimim Kim, del Balletto dell’Opera del Teatro Mariinsky di Sanpietroburgo ha davvero donato una suprema magia.

Il sipario si apre con le immagini di Nureyev, con le sue più celebri interpretazioni sui palchi più noti al mondo; Kimim Kim entusiasma, fa letteralmente impazzire il pubblico appena scompare la video proiezione, arrivando sul palco e catturando la scena con movimenti soavi, eleganti, una maestria che ritroviamo anche nei suoi lunghi salti che sembra sfidino la forza di gravità. Apre così con LA BAYADERE.

Si susseguono gli abili ballerini ucraini ne LA BELLA ADDORMENTATA, IL LAGO DEI CIGNI e FLAMES OF PARIS.

L’intervallo ci prepara per un’altra buona mezz’ora di entusiasmo con la GISELLE, la magia de LO SCHIACCIANOCI, un accattivante DON CHSCIOTTE e un epica danza per SPARTACUS, per terminare con LA CORSAIRE, durante la quale si rimane appassionatamente coinvolti tra le gesta dei passi di Kimim Kim e la forza sulle punte della Masini, che nonostante nell’ultimo passo commette un piccolissimo errore di appoggio, rilascia il senso di resilienza che la danza dona: la forza e la passione per questa disciplina che aiuta a dissimulare qualsiasi piccolo “passo falso”.

Lo consigliamo vivamente anche a chi, della danza, non ne è appassionato ma ha conosciuto lo stupore attraverso la perfezione danzante di Rudolf Nureyev.

