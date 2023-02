Alligatore a New York catturato in Prospect Park di Brooklyn

Un alligatore di più di un metro e mezzo è stato catturato in un lago dentro un parco di New York.

Il rettile, soprannominato Godzilla, è stato avvistato domenica mattina dal personale del Prospect Park di Brooklyn.

Alcune persone contattato le autorità del parco, che hanno poi catturato l’alligatore nel lago del parco. In seguito è stato portato allo zoo del Bronx.

Gli alligatori sono originari del sud-est degli Stati Uniti, in stati dal clima caldo come la Florida e la Louisiana. Domenica, le temperature a New York hanno raggiunto i 9°C .

Il NYC Parks, l’autorità responsabile degli spazi verdi della metropoli, ha dichiarato che l’animale era in cattive condizioni, “molto letargico e forse colpito dal freddo” quando è stato trovato.

Non si sa come l’alligatore si sia trovato nel lago, ma l’autorità ha avvertito i residenti di non liberare animali non domestici e soprattutto non dichiarati nei parchi della città, dichiarando che è illegale.

Nessuno è stato ferito dall’alligatore, che è in fase di “valutazione”, ha dichiarato NYC Parks.

Oltre al “potenziale pericolo” di lasciare liberi gli animali nei parchi cittadini, la fauna selvatica non indigena può “portare all’eliminazione delle specie autoctone e a una qualità dell’acqua insalubre”, ha dichiarato l’autorità.

Ogni anno, i ranger dei parchi urbani di tutta la città rispondono a circa 500 segnalazioni che coinvolgono animali, ha dichiarato NYC Parks.

Leggi altre curiosità dal mondo su Dietro La Notizia.