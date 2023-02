Da Lignano Sabbiadoro | “Festa delle Cape”: i sapori e i profumi del Mar Adriatico raccontano l’identità di un territorio unico

Partire dalle tradizioni enogastronomiche, depositarie di saperi antichi ma sempre attuali, per scoprire appieno l’essenza di un territorio. È quello che propone Lignano Sabbiadoro con la “Festa delle Cape”, storica iniziativa nata da un’idea dei pescatori locali per far conoscere ai visitatori le specialità culinarie e le particolarità ittiche dell’alto Adriatico: un evento enogastronomico con cui Lignano e il suo territorio raccontano di sè e svelano la propria identità, al profumo di mare e dell’acqua salmastra della straordinaria laguna di Marano.

Giunta alla 37° edizione, quest’anno la Festa delle Cape si terrà sabato e domenica 4-5 e 11-12 marzo, due fine settimana in cui si potranno assaporare piatti tipici di pesce: in primis, i cannolicchi o cappe lunghe, ossia le “cape”, i molluschi che danno il nome all’iniziativa, ma anche le pevarasse (le vongole in dialetto friulano), le sarde impanate e in saor (fritte e servite con un condimento di cipolle), le seppie in umido, i calamari, il baccalà e tante altre specialità locali.

