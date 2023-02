Spettacolo, minimalismo, gioco, realtà. Fuera.

Al via il 10 marzo da Bologna il tour che porterà la band in giro per l’Italia con il “Circo Mezzaluna nei Club”. Questa sarà l’occasione per ricondurre la loro musica nel suo habitat naturale, il luogo in cui la immaginano vivere già nel momento stesso in cui la creano.

“Dopo l’esperienza delle quasi 20 date dell’ultimo tour estivo, ripartire da questi club è una nuova sfida ma al tempo stesso un riconoscimento di quanto stiamo costruendo in questi anni – raccontano i Fuera – il live è la nostra dimensione e sappiamo che è quanto di meglio abbiamo da offrire alla gente.”

Per l’occasione saranno accompagnati in tutte le date dal chitarrista Michele Boni e da Mantis e xx.Buio, il duo technoemorap uscito lo scorso novembre con “Mantistech vol II”. La carovana però ha spazio per tutti e nei vari live accoglierà sia artisti locali che special guest tra gli act più promettenti e interessanti del panorama italiano.

Di seguito gli appuntamenti del “Circo Mezzaluna nei Club”, prodotto e organizzato da Monksta:

10 marzo 2023 | Bologna @ LOCOMOTIV

11 marzo 2023 | Torino @ CAP 10100

16 marzo 2023 | Napoli @ DUEL BEAT

24 marzo 2023 | Roma @ INIT

25 marzo 2023 | Terlizzi (BA) @ MAT

31 marzo 2023 | Rende (CS) @ MOOD

05 aprile 2023 | Milano @ MAGNOLIA

É possibile acquistare le prevendite al seguente link: https://linktr.ee/fuera.monksta.

Dopo due anni di lavoro ed evoluzione, lo scorso maggio nasce il nuovo album “CIRCO MEZZALUNA” (Sugar), un progetto di forte contaminazione tra generi, in cui fondono cantautorato ed elettronica a influenze etniche, jazz e ambient, lasciando trasparire il calore delle loro origini partenopee.

Di seguito la tracklist dell’album: “MEZZALUNA”; “PROFONDO ROSSO”; “TUTTO MATTO”; “CONSIDERANDO” feat. BLUEM; “NELLE VENE”; “LUDOVICA”; “OASI”; “ACQUA” feat. BLUEM & Quentin40; “TRICK COME UN GATTO”; “CAROLINA”.

I Fuera sono un gruppo italiano formato da Mike, Diak e Jimmy. Partiti da un background rap, techno,e psichedelico, hanno girato la penisola con la loro musica e i loro live esplosivi.

https://www.instagram.com/fueraroom/

