Il giovane artista francese FOLAMOUR presenta HOUSE OF LOVE TOUR, che toccherà le più importanti città d’Europa durante i mesi di febbraio e marzo 2023. Quella di sabato 26 febbraio 2023 al Fabrique di Milano sarà l’unica data italiana, organizzata e prodotta da Vivo Concerti. Ad aprire lo spettacolo ci sarà il Dj BACCUS.

I biglietti sono in prevendita su vivoconcerti.com

House Of Love è il nuovo prezioso progetto di Folamour. Si tratta di un’etichetta costruita intorno all’idea di creare un ambiente per sognare.

House of Love rappresenta una cultura, uno stato d’animo e una passione condivisa per la musica; un ambiente dove solo il cielo è il limite e i sogni possono diventare realtà. Questo progetto parte da città e luoghi specifici che hanno un background storico e che condividono i valori di House Of Love.

Un’esperienza completamente nuova, fuori dal tempo, dove si attivano emozioni e sensi; uno spazio sicuro per ballare e condividere. L’obiettivo di House Of Love è quello di diffondere valori e messaggi positivi in maniera festosa, per offrire un’esperienza che avrà un impatto sulle nuove e vecchie generazioni.

Un luogo dove abbracciare un momento di armonia, benevolenza e follia con un’attenta selezione musicale.

Folamour ha tre album al suo attivo, e la piattaforma Boiler Room lo ha consacrato come uno degli artisti più in ascesa della sua generazione. Il suo genere è singolare, con influenze house, funk e disco ma allo stesso tempo dal sound melodiche e a tratti urban.

Quello di Folamour è uno stile più elegante e classico rispetto a quello rumoroso e caotico dei DJ usuali, ma il modo migliore per giudicare la sua musica è ascoltando i suoi album, perché ricchi di sorprese musicali al suo interno.

Il background musicale di Folamour è vario e completo. Musicalmente formatosi alla batteria, al basso, chitarrae batteria, ha lavorato con l’Orchestra Nazionale di Lione e ha preso parte a progetti che spaziano dal pop al jazz.

Proprio per questo il suo operato è sempre infuso di una ricca musicalità che rende la sua produzione romantica, poetica ed emotivamente duratura.

I suoi brani, magistralmente orchestrati, si adattano a molte situazioni diverse e sono stati pubblicati da un’ampia gamma di etichette tra cui All City, Classic, Church e Glitterbox, oltre che dalla sua stessa FHUO Records, in forte ascesa.

Artista che attinge ai valori fondamentali della house, del funk e della disco, aggiungendo al contempo il proprio tocco distintivo, Folamour è tornato nel 2021 con “The Journey”, il suo terzo album dopo “Ordinary Drugs” del 2019, considerato il seguito di “Umami” del 2017, un altro indugio felice per l’anima.

