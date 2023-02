Nuovo singolo di Filippo D’Erasmo: “Piccoli Piaceri Borghesi”

Esce per Ohimeme (www.ohimeme.com), domani mercoledì 22 febbraio 2023, “Piccoli Piaceri Borghesi“, il nuovo singolo di Filippo D’Erasmo. Torna così il cantautore di Acqui Terme (AL), con un pezzo nato nell’inverno del 2020 che è un primo assaggio di un disco di prossima uscita.

Benvenuti nei trent’anni e nella normalità forzata dopo Covid, Filippo D’Erasmo si mette a nudo in un pezzo intimista che sa anche di casa:

“Si tratta di una di quelle canzoni che nascono così, tutte in un colpo. Ho scritto il fitto testo di getto e l’ho adattato su una musica che mi permettesse di apporgiarvelo in modo comodo. Mi trovavo a riflettere sulle mie priorità e consapevolezze che stavano cambiando con l’arrivo dei trent’anni. Il nichilismo delle strofe sembra trovare uno spiraglio di luce nel ritornello, in quelle piacevoli piccole cose che ti salvano, come diamanti di luce mentre ci si districa nel fango di una società malata.

Per la produzione artistica ho voluto affidarmi ad una nuova ventata di idee e contaminazioni, così mi sono avvalso dell’aiuto di Edo (Globular Waves) e dei suoi sintetizzatori modulari: è stato molto divertente. Infine Luca Grossi ha finalizzato la produzione e si è occupato di consolidare il mix ed il master del brano.”

BIO:

Filippo, inizia da bambino a suonare qualsiasi oggetto gli capiti tra le mani, componendo le prime strampalate melodie.

Scrive le prime canzoni nel 2009 con il progetto Indiepercui, e dal 2010 suona basso e tastiere nel progetto Nubi, con cui registra un album.

In quegli stessi anni, si appassione alla produzione musicale, così frequenta un corso con Giovanni Facelli e Luca Francia (Tomakin, Lo Straniero).

https://linktr.ee/filippoderasmomusic

