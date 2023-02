Controllare la batteria della moto evitando brutte sorprese

Le giornate iniziano a scaldarsi, ad essere più lunghe e soleggiate. Sono degli accenni di primavera e anche sulle strade, iniziano a tornare i primi scooter e le prime moto.

Cosa controllare della batteria moto

Chi ci è già passato, saprà bene che durante il periodo invernale, in sostanza quando la moto o lo scooter sono fermi, è consigliato staccare i cavi della batteria. Questo per evitare che si scarichi totalmente e crei problemi quando arriva il tempo di riutilizzarla

Se la ricarico in primavera ?

Capita spesso, nella maggior parte dei casi, che la batteria della moto ferma per diversi mesi, non riesca più ad essere ricaricata e quindi va totalmente sostituita. Questo é dovuto all’inattività della batteria e inoltre alle pesanti escursioni termiche che si sviluppano nei mesi più freddi dell’anno.

Quanto dura generalmente la batteria di una moto ?

Anche con una buona manutenzione, in genere la batteria della moto hanno un periodo, un ciclo di vita intorno ai quattro anni. il consiglio, quando non si utilizza la moto per vario tempo è appunto quello di scollegarla, adagiarla in un panno e lasciarla in un luogo lontano da polvere e umidità. E’ inoltre consigliato di mettere un filo di grasso sui morsetti, per evitarne l’ossidazione.

Ci sono diversi tipi di batteria per la moto ?

Assolutamente si. Queste variano nel voltaggio, nelle componenti e in base anche a dei potenziamenti, che possono essere consigliati su alcuni tipi di moto, ad esempio le Harley

Esistono degli accessori per la batteria della moto ?

Le varie tecnologie esistenti, permetto ora di avere una serie di accessori per la batteria e la moto, utili per evitare il più possibile eventuali disagi. Ci sono gli elastici per alcunie batterie , specie di scooter, che permettono alle batterie di rimanere nella propria sede e di non spostarsi. Esistono poi dei caricabatteria portatili e degli avviamenti di emergenza per batterie, oramai anche a costi contenuti. Esistono poi dei mantenitori della carica della batteria moto, in grado di monitorare costantemente e in modo automatico i livelli di ricarica della batteria, visibili anche grazie ad un display

Standard di batteria di una moto

Nel settore del trasporto terrestre, lo standard ha imposto una configurazione di 6 celle disposte in serie, in grado di fornire una differenza di potenziale o forza elettromotrice totale, a piena carica, di 12,30-12,90 V a circuito aperto (2,05-2,15 V per la singola cella) e di circa 12 V quando è in funzione (2 V per la singola cella), a una temperatura di riferimento di 25 °C.

Come conservare la batteria delle moto

La soluzione ideale é quella di conservare la batteria in un luogo asciutto, con temperature che non vadano sotto i 15 gradi centigradi. L’ulteriore consiglio é quello di verificarne ogni mese lo stato di carica e di tensione . In particolare ogni due mesi per modelli AGM e ogni tre mesi per batterie al litio

