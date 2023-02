“Cambiamo l’aria in Lombardia”, l’iniziativa sabato a Milano

Il 4 Febbraio alle 14.30 il Comitato la Goccia, con la Rete dei Comitati della Città Metropolitana di Milano e la Rete Ambiente Lombardia, sarà sotto il Palazzo della Regione Lombardia per partecipare al presidio “Cambiamo l’aria” organizzato da Rete Ambiente Lombardia per richiedere a gran voce un radicale cambio di politiche in tema di tutela dell’aria della nostra regione.

“DOBBIAMO ESSERE TANTI, ESSERCI TUTTI, PER FARCI SENTIRE TUTTI INSIEME, ognuno con il proprio messaggio, i propri cartelli, per dar vita a una grande manifestazione corale che non potrà essere ignorata dai nostri amministratori comunali e regionali.

Il 2022 ha rappresentato un anno “nero” in termini di vivibilità ambientale: Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Bergamo, Monza, Lecco, Mantova hanno vissuto decine e decine di giornate dall’aria illegale.

Milano ha addirittura avuto 91 giorni di sforamento del limite posto per legge alla presenza di PM 10 e PM 2,5 nell’atmosfera. La nostra Regione detiene il triste primato Europeo di morti premature dovute all’inquinamento secondo la prestigiosa rivista scientifica Lancet.

Vi aspettiamo TUTTI il 4 febbraio alle ore 14:30 in piazza Città di Lombardia 1, MM Gioia o Isola”, spiegano gli organizzatori

