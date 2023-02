Nato a Jiangxi nel novembre 1979, ha conseguito il dottorato di ricerca in Belle Arti. Attualmente è professore presso il Guangdong Agriculture and Industry College of Art and Design, vicedirettore del comitato didattico del college, supervisore del master presso la Guangdong University of Technology, visiting professor presso la Guangdong University of Foreign Studies, esperto di think-tank sull’industria del tempo libero rurale nella provincia del Guangdong, ricercatore presso l’Art Research Institute della Beijing Modern Management University, membro dell’ICVA International Council of Visual Arts, membro della Korean Society of Oriental Art e membro della Korean Society of East-West Art and Culture. Gui Ming parla così, del suo modo di essere artista:

“Per molti l’arte è un fiore sull’arazzo della vita, che non aggiunge o toglie nulla. Per altri, è una barca in un viaggio attraverso la vita che non si può perdere. Il poeta Schiller diceva che solo chi è libero può fare arte, e solo chi fa arte è libero. Per molti il concetto di libertà è solo legato ad una vita banalmente “felice”: solo chi ha una mente libera può sentire il pallore e l’illusione di questa libertà e avere il “nobile impulso”. La creazione dell’artista materializza il suo mondo interiore, senza il quale non può ottenere il senso della vita, né tanto meno la felicità, e chi ha un obiettivo preciso non deve seguire la tradizione, né ripetersi, ma deve basarsi sulla costante negazione della tradizione e di sé, e trascendere costantemente se stesso.

Nel mio lavoro cerco di mantenere uno stato di intuizione, di lasciare che la mia mente vada alla deriva e di godere degli impulsi che continuano a emergere. Non si tratta di un abbandono del sé, ma di un avvicinamento al vero sé. È in questo dialogo sincero con me stesso che guardo direttamente ai miei desideri interiori e alla mia morale, e divento “io”, guadagnando un punto fermo sotto i miei piedi, sentendo il polso dei tempi e percependo le gioie e i dolori della vita reale

Emanuele Gregolin

A60 International Art

