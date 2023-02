Domenica 12 febbraio, alle ore 10.30 in Sala Consiliare a Palazzo Marino, torna “Area P. Milano incontra la poesia”.

Titolo del prossimo appuntamento “Giardini in occidente e altre poesie”, di Enrico De Lea, poeta di origine siciliana.

Nella prefazione alla sua ultima opera, che dà il titolo all’incontro di domenica, Diego Conticello scrive: “Le quartine di Enrico innescano scenografie epiche costruite sempre per mezzo di un agglomerato di materia iconica e – ci si passi il termine – in una certa misura ‘tradizionale’, ‘intramata’ – per usare una parola cara all’autore – di mitografie, antropologie, agiografie e geografie sospese in una lingua bizantina e quasi ascetica (e forse a tratti anche manieristica), tutta tesa a disvelare quinte dalle fattezze ariostesche, riversandone sul lettore la complessità, malcelando al contempo un’anima di risentita e liberante meraviglia che sgorga dalle marche di una oralità tramandata attraverso le epoche (In coro ripetono le ottave perdute / nei secoli)”.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Comune di Milano

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia