Il 2023 di Virgin Radio si apre con due importanti novità: lunedì 9 gennaio il debutto di Melissa Greta Marchetto al fianco di Andrea Rock nel programma “Virgin Generation”.

Conduttrice di programmi televisivi e radiofonici, Melissa Greta è in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 nel programma punto di riferimento per la cultura rock contemporanea. In “Virgin Generation” il rock è attitudine: novità musicali, concerti, serie tv, sport americani, uno strumento da sempre utile per raccontare a tutte le generazioni dove va il mondo.

A partire da lunedì 16 gennaio torna “Long Playing Stories”: la pillola sugli album imprescindibili della storia del rock raccontati da Paola Maugeri andrà in onda tutti i giorni, da lunedì a domenica, alle 10.50, 13.50 e 17.50.

Virgin Radio è anche su Virgin Radio TV (canali 717 di SKY, 68 di tivùsat).

Altri articoli dietrolaradio su Dietro la Notizia