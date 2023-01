Irriverente, controcorrente, a tratti erotico, assolutamente provocatorio! Acceso, brutale, spietato. Sono questi gli aggettivi con cui potremmo descrivere TOUCH SCREEN, il libro nato dalla penna della scrittrice emergente Rossella Amato e pubblicato dalla casa editrice Falzea.

In queste pagine l’autrice mette a nudo la vita dentro e fuori lo schermo. Pallino verde, on line: non si sa dove, né con chi… ma tutti connessi. Un tema quanto mai attuale nella società odierna, in cui uno dei mali più grandi risiede proprio nell’incapacità di comunicare, nella paura di provare coinvolgimento vero, fisico ed emotivo: è più semplice disconnettersi da sé stessi che dalla rete che tutto divora e altera, restituendo emozioni fasulle.

“L’incontro con Rossella Amato e la sua scrittura è stato uno di quegli incontri fortuiti che ti lasciano il segno – ha commentato la casa editrice. Di quegli incontri ricchi di umanità e conoscenza, che sono la vera ricchezza del lavoro dell’editore. Rossella è perfettamente allineata alla sua epoca, un’epoca con pregi e difetti, bianchi e neri, e, ahinoi, tra i bianchi e i neri si interpongono molteplici sfumature di grigio.

È proprio tra queste pieghe grigiastre che Rossella assorbe la linfa per alimentare il suo estro di scrittrice. Il risultato è una narrazione asciutta, coinvolgente e soprattutto verosimile. Sarà probabilmente questo realismo, scevro di bigottismo, e senza inutili veli, che ha catturato la nostra attenzione in primis, e oggi quella dei lettori che numerosi stanno facendo la piacevole scoperta di Rossella Amato”.

Falzea Editore

