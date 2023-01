“La teoria del giorno zero”: libro di Rosy Di Carlo

Accettare sé stessi, aprirsi al cambiamento, soprattutto quando pensiamo di esserci incagliati in una fase di bassa marea dalla quale non riusciamo a uscirne.

“La teoria del giorno zero”, il secondo romanzo di Rosy Di Carlo, autrice palermitana classe 1988 che oggi vive e lavora a Genova, è il racconto di un viaggio dedicato a chiunque è alla ricerca di risposte, ha voglia di riscrivere la propria vita e di riscoprire sé stesso spingendosi un po’ più in là.

Ogni pagina del libro, che viene presentato mercoledì 18 gennaio alle ore 18.30 presso Ècate Caffè Libreria di via Pomponazzi 9/E a Milano, è un’occasione per imparare a prenderci cura di noi stessi, a vivere con animo differente tutto quello che accade nella nostra esistenza, increspature comprese, godendo di tutto quello che ci viene offerto e della bellezza degli incontri: quelli che in poco tempo riescono a lasciare un segno dentro di noi, che passo dopo passo insegnano a riscoprirci e a salvarci, sconvolgendo la nostra strada ogni giorno un po’ di più.

Ogni personaggio del romanzo è un “regalo” fatto al lettore e la storia di Samantha, la protagonista, è la promessa più bella che si possa ricevere nella vita: si può sostituire l’amore all’odio, si può vivere la solitudine come un momento di libertà assoluta senza essere soli, si può perdonare lasciando andare rabbia e rancori e ci si può abbandonare a qualcuno di speciale concedendogli di salvarci.

“La teoria del giorno zero” è la storia intima e profonda di una ragazza che da un una vita fatta di addii e mancanze riesce, attraverso un viaggio che la porterà ad attraversare gli Stati Uniti da Salt Lake City a New York, a rinascere come persona e come donna, scrollandosi di dosso pregiudizi, paure, rancori e rimorsi per ritornare a respirare, a riapprezzare la propria anima e la propria interiorità, a scoprire l’amore e il sesso per la prima volta a venticinque anni in maniera intensa e quasi sorprendente, a scegliere di chiudere gli occhi e saltare con coraggio verso la felicità.

