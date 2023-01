“Tommaso Girotti premiato per la sua eccezionale leadership nella Trasformazione Digitale con il premio HR Innovation Award”

L’esperienza di Tommaso Girotti nella trasformazione digitale è un esempio di come una figura chiave, come l’IT program/delivery manager, può promuovere un approccio strutturato alla trasformazione digitale all’interno di un’azienda.

Tommaso Girotti, ingegnere con una forte passione per l’innovazione digitale, ha ricoperto ruoli aziendali di responsabilità e ha ricevuto il premio HR Innovation Award del Politecnico di Milano per il suo notevole impegno. Il focus della sua attività è stato quello di individuare e definire linee strategiche di indirizzo e sviluppo di strumenti digitali ad alto valore aggiunto, partendo da un’attenta analisi dei needs di business, per poi passare al ridisegno end-to-end in chiave digitale dei metodi e processi di lavoro fino alla delivery del prodotto al cliente finale con continuo monitoraggio della sua soddisfazione.

Il valore aggiunto del contributo che ha portato Tommaso Girotti alla trasformazione digitale

L’esempio di Tommaso Girotti come, riportato dall’articolo su varesenews.it qualche settimana fa, dimostra che una visione olistica e pragmatica, combinata con la capacità di guidare un team con forti competenze verticali e un’attenta progettualità focalizzata al cambio culturale, sono la chiave per le organizzazioni che affrontano la digital transformation. È importante sottolineare che è necessario avere una comprensione dettagliata dei bisogni del business e dei processi esistenti per poter sviluppare soluzioni digitali che siano efficaci e funzionali per l’azienda.

Il lavoro di Tommaso Girotti è stato anche fortemente focalizzato sull’utilizzo dei big data e delle analitiche per identificare e sviluppare soluzioni digitali che migliorano l’esperienza del cliente. La sua attenzione all’innovazione e alla customer experience è un esempio per tutte le aziende che vogliono adottare un approccio simile alla loro trasformazione digitale.

In generale, l’esperienza di Tommaso Girotti nella trasformazione digitale dimostra come una figura chiave, come l’IT program/delivery manager, possa avere un impatto significativo sulla competitività e sul successo di un’azienda. Utilizzando una combinazione di competenze tecniche, di leadership e di visione strategica, Tommaso Girotti è riuscito a guidare la sua azienda attraverso una transizione digitale efficace e di successo.

Tommaso Girotti e la sua carriera

Tommaso Girotti è un ingegnere italiano laureato al Politecnico di Milano che attualmente ricopre il ruolo di Head of BI and Strategic Digital Marketing per una nota società di Dublino. Ha iniziato la sua carriera in una grande azienda italiana, nel settore energetico, come Health and Safety Specialist e ha lavorato in diverse posizioni di responsabilità, tra cui l’ultima come Head of People Data Competence Center.

Tommaso Girotti è considerato un professionista di successo nel campo della trasformazione digitale, grazie alla sua solida esperienza maturata in aziende multinazionali. È descritto come preciso, strategico, con una grande capacità di motivare le persone a raggiungere gli obiettivi.

