Piattaforme online: sono davvero la scelta migliore o no?

I progressi, in quasi tutti gli ambiti, sembrano avere una matrice tecnologica. Online è ormai possibile fare qualsiasi cosa ed è per questo che le piattaforme digitali sono ormai una realtà consolidata.

Un cambiamento necessario

Negli ultimi anni il web, ed il suo utilizzo, è diventato uno strumento indispensabile per la vita quotidiana di chiunque. Internet ci accompagna durante tutta la giornata tanto da essere uno strumento ormai indispensabile per svolgere qualsiasi azione. Mentre si è rivelato essere un validissimo strumento lavorativo, è diventato anche un importante supporto all’intrattenimento.

Le piattaforme online, in particolare, hanno radicalmente cambiato il modo in cui le persone si dedicano e rapportano al tempo libero ed all’intrattenimento in generale. Tutto ciò al punto da diventare sempre più popolari in tutto il mondo, sia per quanto riguarda il consumo di contenuti di intrattenimento come quelli del cinema, dello streaming e della fruizione di contenuti in genere ma anche dei giochi. Un esempio su tutti è rappresentato dalle piattaforme di streaming come Netflix e Disney + che consentono agli utenti di guardare film e serie Tv direttamente sul proprio televisore o dispositivo mobile senza la necessità di recarsi al cinema o di aspettare che un determinato contenuto venga trasmesso in Tv.

Sicuramente impagabile la comodità e la velocità con cui è possibile fruire di qualcosa di nostro interesse ma bisogna anche tener conto che esistono degli svantaggi rispetto a questa pratica. Esistono infatti alcune controindicazioni nell’utilizzo di tali strumenti, come la perdita dell’esperienza cinematografica reale e della condivisione con altri. Un altro esempio di come le piattaforme online stiano cambiando il modo in cui le persone si divertono o amano passare il loro tempo è rappresentato dal mondo dei giochi online, come, ad esempio, le versioni multimediali e digitali dei giochi da tavolo. Un modo per consentire agli amanti delle tradizioni e della tecnologia di non rinunciare al proprio passatempo preferito.

Le nuove frontiere dei giochi digitali.

Questo nuovo modo di intendere i giochi è diventato sempre più gettonato anche grazie alla diffusione di dispositivi come smartphone, tablet e console di gioco. Oggi è infatti possibile giocare ai tradizionali giochi da tavolo direttamente dal proprio cellulare, coinvolgendo, online, anche amici o familiari. Tuttavia, anche in questo caso, l’esperienza digitale non è sempre entusiasmante perché moltissimi giochi da tavolo sono basati proprio sull’interazione fisica tra i giocatori ed il gioco stesso.

Rispetto al mondo dell’intrattenimento digitale un’eccezione sembra possa farsi per i giochi eSport che hanno dimostrato di avere maggiore popolarità proprio in ambiente digitale e per cui l’utilizzo di piattaforme digitali risulta essere un vantaggio. Questi sport infatti, attraverso la connessione con utenti provenienti da tutto il mondo, permettono di creare dei tornei molto avvincenti con competizioni a livello globale. Per questo è importante ricercare siti sicuri dei casinò online e coniugare divertimento ed esperienza di gioco positiva. Le piattaforme online possono infatti avere un impatto positivo sull’industria dell’intrattenimento proprio perché permettono di raggiungere un pubblico più ampio senza la necessità di spostarsi da casa proprio.

Oggi, infatti, i casinò online, ad esempio, sono una alternativa veramente essenziale ai casinò reali. Quello che prima era un mondo accessibile a pochi, oggi è una realtà a cui chiunque può prendere parte e con tutte le comodità che lo stare a casa assicura. Inoltre è interessante notare che tantissimi tra i più grandi professionisti del poker mondiale, ad esempio, hanno perfezionato la loro tecnica proprio giocando su piattaforme online. Questo dimostra che non tutto l’intrattenimento digitale è improduttivo.

Conclusioni

Le piattaforme online possono dunque avere un impatto significativo sulla società perché ormai rappresentano una vera e propria sfida per l’industria dell’intrattenimento ed allo stesso tempo una golosa opportunità per raggiungere in poco tempo, un pubblico ampio e variegato a cui offrire dei contenuti o prodotti. Va da sé che, in molti casi, a perdere è l’esperienza che si fa attraverso il loro utilizzo. Nel caso di piattaforme che offrono contenuti di tipo cinematografico, a mancare è l’esperienza che solo il cinema può regalare, in primis lo stare insieme agli altri ed il socializzare.

Lo stesso vale per i giochi da tavolo. Molti necessitano di una interazione face to face o comunque di giocare fisicamente intorno ad un tavolo. Se da un lato, dunque, fa gola l’idea di poter giocare ovunque ed in qualsiasi momento del giorno, dall’altra si rischia di non essere in grado, nonostante la tecnologia sofisticata, di soddisfare a pieno il gusto dei giocatori. Un caso diverso è quello degli eGame che, invece, grazie all’utilizzo di piattaforme online, hanno reso alcuni tra i più popolari giochi da casinò accessibili a chiunque. Oggi infatti non è più necessario doversi recare in un casinò fisico per sedere attorno ad un tavolo verde.

Alcuni tra i più importanti siti di gambling, infatti, regalano esperienze di gioco non solo entusiasmanti (a volte anche di più di quelle fisiche) ma davvero importanti per perfezionare la propria tecnica. Restare in connessione con il mondo e provare l’emozione che solo il casinò sa regalare, è oggi possibile proprio grazie alle piattaforme online. E se sei un amante dei tornei intercontinentali, avrai anche la possibilità di sfidare giocatori provenienti davvero da tutto il mondo. Ed in futuro cosa sarà? Tutto lascia pensare che l’intelligenza artificiale, con il supporto degli avatar, farà sicuramente cose grandi di cui tutti noi saremo, in diversa misura, beneficiari.