L’anno nuovo non può che cominciare con Benedetta Rossi che torna su Food Network canale 33 con le nuove puntate di “Fatto in casa per voi”, da sabato 7 gennaio alle 14:45 e in anteprima streaming su discovery+.

La vita vi stressa? Prendetevi una pausa, fate sbollire la rabbia, e preparatevi a cucinare in compagnia di Benedetta Rossi che, direttamente dalla cucina della sua cascina nelle Marche, è pronta a condividere nuove imperdibili ricette e i suoi immancabili consigli furbi per piatti semplici e gustosi.

In ogni puntata, tanti spunti e idee per ogni occasione: dalle ricette per recuperare gli avanzi delle feste, ai piatti con cottura intelligente, fino alle preparazioni che esaltano un particolare ingrediente, come la cipolla o il cavolo. Senza dimenticare le richieste dei fan, la cucina etnica, le ricette per le serate in solitudine e per quelle in compagnia, e molto altro ancora. Se la vita è piena di incertezze, la cucina di Benedetta è sempre una garanzia!

Fatto in casa da Benedetta

